بدء التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدء التقديم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لرؤية المحافظة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل www.sgg.eg، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة والتنمية المحلية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ Cop27.

تخفيف آثار تغير المناخ

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، وذلك ضمن 6 فئات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن التقديم بدأ أمس ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، على أن يتم اختيار أفضل 18 مشروعا للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم وتقديم الدعم المالي والتسويقي اللازم لهذه المشروعات.

الجدير بالذكر، أن مصر سوف تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ لعام 2022، وذلك خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 المقبل، حيث تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021.