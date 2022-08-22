«حياة كريمة»: تنفيذ مشروع خدمي بمركز قوص في قنا على مساحة 450 مترا.. (صور)

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، عن آخر مستجدات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، وبالتحديد مركز قوص، قائلا: «تابعنا تنفيذ عدد من المشروعات بالمركز والقرى التابعة له واللي بتتم في أكتر من قطاع، ففي قطاع الخدمات تم إنشاء مشروع خدمي، والذي تم تنفيذه على مساحة 450 متر، يضم مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري، ومكتب بريد ومكتب تموين ومجلس محلي ووحدة محلية».

المشروع الخدمي سيخدم حوالي 140 ألف مواطن

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة» أن المشروع الخدمي سيخدم حوالي 140 ألف مواطن، فهذا المشروع يتم تدريب الموظفين حاليا عليه ويتسلم الموظفون عملهم بالمشروع الخدمي خلال أيام لكي يبدأوا العمل به، أما في قطاع التضامن الاجتماعي فقد تم تنفيذ وحدة تضامن اجتماعي على مساحة 325 مترا، وعمليات التشطيب النهائية جارية لتسليم الوحدة لمديرية التضامن الاجتماعي.

إنشاء مركز تنمية الأسرة الذي يضم حضانات وفصول محو الأمية

وتابعت مؤسسة «حياة كريمة» أنه تم إنشاء مركز تنمية الأسرة الذي يضم حضانات وفصول محو الأمية ومعارض المنتجات وورش التدريب ومركز تأهيل للشباب المقبلين على الزواج وصالة ألعاب رياضية ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم تسليمه قريبا.

إنشاء محطة الرفع الرئيسية لقرية حجازة قبلي

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة» أنه تم إنشاء محطة الرفع الرئيسية لقرية حجازة قبلي والتي تم إنشاؤها على مساحة 2000 متر، وتصل قدرتها لـ16 ألف متر مكعب في اليوم، مشددة على العمل المستمر في المركز وباقي القرى المجاورة.