«الثقافة» تواصل فعالياتها في «حياة كريمة» بشبين القناطر إلى 25 أغسطس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة لليوم التاسع على التوالي من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإشراف أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، جمعيات المجتمع المدني، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بقرى حياة كريمة «بمحافظة القليوبية- قرى مركز شبين القناطر» بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 25 أغسطس الجاري.

فعاليات «حياة كريمة» الثقافية في شبين القناطر

بدأت الفعاليات بمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات بقرية كفر شبين، حيث أقيمت ورشة حكي بعنوان «الأرنب والسلحفاة» قدمها إبراهيم ضرغام، حيث تهدف القصة إلى عدم الاستهزاء والتقليل من قيمة الآخرين، وألا يكون الإنسان مغرورا بما وهبه الله تعالى من مميزات، كما قام بالحديث عن بعض الألعاب الشعبية القديمة وتنفيذها مع الأطفال، كما عقدت محاضرة توعوية بعنوان «تصحيح المعلومات المغلوطة عن المخدرات» ألقتها حسناء صابر، حيث أوضحت أضرار التدخين والتدخين السلبي على صحة الإنسان، موضحة المعلومات المغلوطة عن السجائر الإلكترونية، كما ألقيت الضوء على سمات المتعاطى للمخدرات والمدمن، وقدم متطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقرة ترفيهية مع الأطفال باستخدام لعبة السلم والثعبان تهدف إلى البعد عن التدخين والمخدرات مع الرسم والتلوين على وجوه الفائزين.

تليها محاضرة توعوية أخرى بعنوان «الإسعافات الأولية للحروق» ألقاها الدكتور عبدالرحمن الشهابي، تحدث عن كيفية التعامل السليم عند اندلاع الحرائق وطرق الإسعافات الأولية عند حدوث الحروق، أشار إلى أن عند الإصابة بالحروق بالسرعة التوجه إلى مستشفي أهل مصر لعلاج الحروق التي تقدم العلاج للمصابين بالمجان.

معرض كتاب في قرى شبين القناطر

وبالتوازي عقدت مجموعة من الورش الحرفية والتراثية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل والشباب وهي «اكتشاف مواهب، غناء وشعر وأدب، فنون تشكيلية (فن حر) أدارتها الدكتور رغدة أحمد والدكتورة ريهام ماهر، (حلي) أدارتها حورية عصمت، (ديكوباج) أدارتها رانيا المهدى، (عجينة سيراميك) أدارتها شيرين عفيفي، (تطريز وبري) أدارتها إيناس حسين، (خيامية) للفنان يوسف محمد، (خوص) المدربة منى حسين، (حرق على الجلد) للمدرب صابر مبارز، (قشرة خشب) للمدرب هشام بركات، بالإضافة إلى معرض كتاب من إصدارات الهيئة».

أمسية شعرية في مبادرة حياة كريمة

أعقب ذلك عرض عرائس ماريونيت، تضمن مجموعة من الفقرات منها «تيجى نقسم القمر، تنورة، اتفرج على الحلاوة، نعناع الجنينة»، تلى ذلك أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد جاد هزاع، شارك فيها أعضاء نادى أدب بيت ثقافة شبين القناطر منهم فايز تكلا، فاطمة عبدالباقى ومحمد ممدوح، تخليها فقرة للإنشاد الديني للمنشد إبراهيم نبيه،أعقبها فقرة الأراجوز، وفي ختام الفعاليات قدمت فرقة بنها للإنشاد الديني مجموعة من عروضها الفنية منها «صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسني».

جاءت الفعاليات بحضور مدير عام فرع ثقافة القليوبية، مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، حمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية.