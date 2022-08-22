10 مشروعات من «حياة كريمة» تزين قريتي «بلنصورة ونزلة أسمنت» في المنيا

10 مشروعات عملاقة يجري إنشاؤها بقريتي بلنصورة ونزلة أسمنت المتجاورتين واللتين تتبعان مركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتغيير معالم الريف المصري للأفضل، وإتاحة خدمات غير مسبوقة للمواطنين شملت 19 قطاعا أساسيا.

تضم مشروعات حياة كريمة بقرية بلنصورة إنشاء محطة معالجة صرف صحي، نقطة الإسعاف، المركز الطبي الذي يقدم 20 خدمة طبية متنوعة طوال الـ 24 ساعة.

مجمع خدمات ورفع كفاءة المركز الطبي بنزلة أسمنت

وتشمل مشروعات حياة كريمة بقرية نزلة أسمنت إنشاء محطة رفع صرف صحي، مجمع خدمات المواطنين، المجمع الزراعي، أعمال الإحلال والتجديد والتطوير لمركز الشباب، رفع كفاءة المركز الطبي، عمارات سكنية تابعة لمبادرة «سكن كريم»، إحلال وتجديد كوبري نزلة أسمنت على ترعة سرى باشا.

تطوير 192 قرية في المراكز تشمل 19 قطاعا خدميا

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» داخل 19 قطاعا خدميا، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة.

وتفقد محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.