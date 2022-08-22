منسق حياة كريمة بـ«التضامن»: جار العمل على المرحلة الثانية لتغطية كل المحافظات

قال صبري عبدالحميد، منسق «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه يتمّ حاليًا العمل على رصد القرى والحالات الأكثر احتياجًا التي سيتمّ فيها تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل.

حياة كريمة في كل المحافظات

وأضاف منسق حياة كريمة بوزارة التضامن لـ«الوطن» أنَّ فريق العمل يرصد الآن القرى الأكثر احتياجًا للخروج بأفضل المقترحات لتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعي، وبعد التصديق عليها سيتمّ الإعلان عنها بشكل رسمي، ولكن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة.

وأكّد أنَّ المرحلة الثانية ستشمل كل المحافظات بحيث لا يكون هناك أي محافظة محرومة من مبادرة حياة كريمة والبرامج التي تنظمها وزارة التضامن، وهو بالفعل ما حدث في المرحلة الأولى من المبادرة.

2600 باحث قائمين على رصد موضوعات تهم المواطنين

وأشار إلى أنَّ البرامج التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف كل الفئات وليس فئة معينة فقط، ويعمل 2600 باحث في هذا الوقت على رصد الموضوعات الهامة التي تخص كل المواطنين، ليتمّ تقديم أفضل البرامج وفقًا للاحتياجات، حتى يتمّ تحقيق الهدف من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح منسق «حياة كريمة» أنَّه يتمّ العمل على البرامج وفقًا للمعايير الرئيسية لحياة كريمة سواء في الجانب المادي أو الجانب المعنوي، ويتمّ الآن العمل على تقديم أفضل الاقتراحات لهذه البرامج للخروج بأفضل نتيجة.

وأشار إلى أنَّ الوزارة استهدفت نحو 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، إضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج«حياة كريمة»، وشمل ذلك هدم المنازل المتهالكة وإعادة إعمارها، مدّ وصلات المياه وكذلك وصلات الصرف الصحي إلى المنازل، بناء الأسقف، وغيرها من الإصلاحات.