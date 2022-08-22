التعليم العالي: غدًا بدء التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

تبدأ غدًا الثلاثاء 23 أغسطس، أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 30/8/2022

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 12 جامعة، التي يشملها التنسيق الإلكترونيهي جامعات «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ويقتصر على طلاب الثانوية العامة من خريجي هذا العام، وسوف يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، على أن يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم وفقًا للحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

وأكد المتحدث الرسمى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية وأي جامعة أهلية، شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول.

لا يسمح بالتحويل من جامعة أهلية إلى أخرى

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.