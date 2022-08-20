موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022.. تنسيق كامل مع «التربية والتعليم»

يعد موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022، من أبرز ما يشغل بال العديد من طلاب الأزهر وأولياء الأمور، إذ يتساءل العديد منهم عن موعد عودة الطلاب للمدارس، لتشهد محركات البحث، عمليات بحث مكثفة عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما توضحه «الوطن» من خلال التقرير التالي.

موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022

وكشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في بيان رسمي، عن موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022، الذي سيكون في اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، ولفت إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التربية والتعليم، حتى تكون بداية الدراسة بمدارس الأزهر، في نفس موعد مدارس التربية والتعليم.

وعن موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022، أشار وكيل الأزهر الشريف في بيانه، إلى أنه جار العمل خلال هذه الفترة على اتخاذ عددا من الإجراءات التي لها علاقة بأعمال رفع كفاءة بعض المنشآت، إلى جانب العمل على تجهيز المعاهد الأزهرية حتى تصبح جاهزة لاستقبال الطلاب.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

وقال في بيانه الذي أعلن من خلاله عن موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022، إن العام الدراسي الماضي شهد نشاطا كبيرا من المعلمين والقائمين على عملية التعليم في قطاع المعاهد الأزهرية، وكان هناك حالة من التفاني في العمل، وشدد على أهمية استمرار هذه الروح بين العاملين من أجل تحقيق الأهداف والارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر الشريف، وأن يكون موعد بداية الدراسة في الأزهر 2022 موعدًا لاستكمال حالة النشاط في القطاع.