بعد تصدرها قائمة أغنى امرأة في العالم.. من هي فرانسواز مايرز؟

حافظت وريثة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز، على صادرتها كأغني امرأة في العالم بصافي ثروة بلغت نحو 74.3 مليار دولار، وفقا لما نقله موقع العربية الإخباري، عن مجلة « CEO World» الأمريكية، كما أنها تحتل المركز الرابع عشر في القائمة الكاملة بحسب تقديرات مجلة فوربس المعلنة في مارس 2011، و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات حول المرأة الأغنى في العالم خلال السطور التالية، وفقا لوسائل إعلام فرنسية محلية.

أبرز المعلومات عن أغنى امرأة في العالم

1) مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 68 عاما.

2) تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوريال لمستحضرات التجميل، والتي أسسها جدها الكيميائي يوجين بول لويس شويلر في عام 1909.

3) انضمت فرانسواز إلى قائمة فوربس عام 2018 بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكور، التي كانت تعد أغنى امرأة على وجه الأرض حتى وفاتها عام 2017 عن عمر 94 عامًا.

امتلاك 33% من لوريال

4) تمتلك فرانسواز وعائلتها حصة 33% تقريبًا في لوريال.

5) شغلت منصب عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1997.

6) يشمل مجلس الإدارة أيضًا ولديها جان فيكتور مايرز ونيكولاس مايرز.

7) تمتلك لوريال أكثر من 35 علامة تجارية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية الشخصية، بينما تشمل محفظة فرانسواز على أبرز العلامات التجارية التابعة للشركة الأم مثل Maybelline و Garnier و NYX.

8) أطلقت مؤخرًا سماعة رأس لمساعدة الأشخاص على اختيار العطور المناسبة لهم.

9) استحوذت فرانسواز عام 2021 على Youth To The People مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وهي شركة للعناية بالبشرة في كاليفورنيا تستخدم خلطات نباتية ومستخلصات سوبرفوود، يعدما توقعت أن تحقق هذه العلامة التجارية مبيعات تزيد عن 50 مليون دولار في العام الماضي.

10) تعد فرانسواز أيضًا رئيسة المؤسسة الخيرية لعائلتها، والتي تدعم دور فرنسا في مجالات العلوم والفنون.