فرنسا تعلن دعمها لوفد الطاقة الذرية في أوكرانيا سياسيا وفنيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الروسي بوتين، جاء للحفاظ على أمن أوروبا النووي، وذلك بحسب ما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

تحذير من كارثة نووية في أوروبا

وأكد الرئاسة الفرنسية، أن فصل محطة زابوريجيا عن الشبكة الأوكرانية، سيكون أمرًا خطيرًا، معلنة دعمها لوفد وكالة الطاقة الذرية إلى زابوريجيا سياسيا وفنيا.

واتهمت أوكرانيا روسيا في وقت سابق، اليوم، بالتخطيط «لاستفزاز واسع النطاق» في المحطة النووية الضخمة، وقالت إنّ القوات الروسية تخطط لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وربطها بالشبكة الروسية.