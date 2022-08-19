رئيس التحرير

أحمد الخطيب

فرنسا تعلن دعمها لوفد الطاقة الذرية في أوكرانيا سياسيا وفنيا

كتب:

رؤى ممدوح
06:12 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
الرئيسان الروسي والفرنسي

الرئيسان الروسي والفرنسي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الروسي بوتين، جاء للحفاظ على أمن أوروبا النووي، وذلك بحسب ما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

تحذير من كارثة نووية في أوروبا

وأكد الرئاسة الفرنسية، أن فصل محطة زابوريجيا عن الشبكة الأوكرانية، سيكون أمرًا خطيرًا، معلنة دعمها لوفد وكالة الطاقة الذرية إلى زابوريجيا سياسيا وفنيا.

واتهمت أوكرانيا روسيا في وقت سابق، اليوم، بالتخطيط «لاستفزاز واسع النطاق» في المحطة النووية الضخمة، وقالت إنّ القوات الروسية تخطط لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وربطها بالشبكة الروسية.

اقرأ المزيد:

«الأركان الأوكرانية»: روسيا فقدت 44700 جندي في الحرب

روسيا تعود لـ«الأم البطلة» لمواجهة انخفاض المواليد.. ومكافأة مليون روبل

زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا ممكنة في حال انسحابها من أراضينا

رئيس أوكرانيا يطالب روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زاباروجيا النووية

«الدفاع الصينية»: سنرسل قوات إلى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة

عاجل .. روسيا تسيطر على بلدة استراتيجية في خيرسون

روسيا: سنساعد الوكالة الذرية لزيارة محطة زابوريجيا النووية
بقلم رؤى ممدوح