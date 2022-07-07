17 مصريا في قائمة «فوربس» لأفضل 100 رئيس تنفيذي في 2022

كشفت مجلة فوربس، عن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، والتي تضم 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، تصدّرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ17 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.

«التصنيف» أشار إلى أنّ الرئيس التنفيذي يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل الشركة التي يقودها، بغض النظر عن البيئة الاقتصادية وظروف السوق والعوامل الأخرى.

وتصدّر الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية، قائمة فوربس من خلال 27 رئيسًا تنفيذيًا، بينما جاء قادة قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بـ8 رؤساء، ثم 7 قيادات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، في حين أشارت «فوربس» إلى أنّ قيمة الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة أكثر من 5 تريليونات دولار، وبلغت إيراداتها أكثر من تريليون دولار 2021.

منهجية اختيار القائمة

وكشفت فوربس عن منهجية التصنيف، موضحة أنّ فريق البحوث لديها أرسل استبيانًا للرؤساء التنفيذيين، وجمعوا المعلومات من إفصاحات أسواق المال، إضافة إلى تقارير الصناعة والتقارير الدورية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، فجاء تصنيف الرؤساء التنفيذيون الأقوى وفقًا لتأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، إضافة إلى سنوات خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وراعى حجم أصول وإيرادات الشركة وقيمتها السوقية، فضلا عن سجل إنجازات الرئيس التنفيذي في العام السابق لصدور التصنيف، والمبادرات التي قدمها.

17 مصريا في القائمة

وتصدّر 17 مصريا القائمة، وعلى رأسهم أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في المركز العاشر، ثم حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، يليه محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في المركز 41، وحسين أباظة، رئيس البنك التجاري الدولي، في المركز 47، وأحمد عبدالعال، رئيس بنك المشرق، في المركز 49، وباسل جمال، رئيس مصرف قطر الإسلامي في المركز 50.

هشام طلعت وأسامة بشاي وإلهام يسري

أما في المركز 60، حل أحمد الحوشي، رئيس شركة فيرتيجلوب للأسمدة، بينما جاء هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى بعد ذلك في المرتبة 61، ثم عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في المركز 64، وعادل اللبان، رئيس البنك الأهلي المتحد في المركز 65، وأسامة بشاي، رئيس أوراسكوم كونستراكشون في المركز 68، وإلهام يسري محفوظ، رئيس البنك التجاري الكويتي في المركز 70.

عادل حامد وشريف علوي وعمر الحمامصي

في المركز 74، حلّ عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، بينما جاء كريم عوض، رئيس المجموعة المالية هيرميس في المركز 78، وشريف بشارة، رئيس مجموعة محمد وعبيد الملا، في المركز 79، أما شريف علوي، العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، فجاء في المركز 87، وعمر الحمامصي، رئيس أوراسكوم للتنمية مصر، في المركز 88.