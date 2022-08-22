وزير القوى العاملة يوجه بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

تفقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إجراءات توثيق عقود العاملين بالخارج؛ من أجل الاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين في توثيق عقود العمل، واستخراج تصاريح العمل للسفر للخارج، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل خدمة لهم في مجال عمل الوزارة.

وجه بافتتاح وحدة خدمات العمالة بالخارج

ووجه «شحاتة»، بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة، التي أعدتها وجهزتها الوزارة، لاستقبال الجمهور الراغب في توثيق عقود العمل بالخارج من أجل التسهيل عليهم.

الاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم

كما وجه وزير القوى العاملة خلال جولته، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات.