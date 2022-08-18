وزير القوى العاملة يتابع استعدادات عقد النسخة الـ48 من مؤتمر العمل العربي في مصر

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للتباحث بشأن عقد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة دولة المقر، بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، إلى جانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.

منظمة العمل العربية

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بـ«المطيري»، مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الأداء الراقي الملموس الذي قام به خلال الفترة الماضية، ودور المنظمة وأهميته ليس فقط في مجالات العمل، وإنّما في مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجني ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى الدول العربية كافة، مشددا على العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

دعم العمل والعمال

وأكد وزير القوى العاملة، دور منظمة العمل العربية الفاعل في دعم العمل والعمال بتمثيلها الفريد من أطراف الإنتاج الثلاث من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وانعقاد مؤتمرها الدوري للعمل العربي فى كل عام، حرصا منها على خدمة قضايا مجتمع العمل العربي في كل الدول.

وشدد الوزير على أنّ الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للمنظمة في تنظيم مؤتمر العمل العربي في نسخته القادمة، والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافه المرجوة، والخروج بتوصيات يمكنها أن تثري مجتمع العمل العربي المشترك.

من جانبه، تقدم المطيري، بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مهنئا إياه بالمنصب الجديد، مشيرا إلى أنّ القوى العاملة من الوزارات المهمة على مستوى العالم، فهي تتعامل مع مجتمع العمال في مختلف القطاعات، وتساهم في حل مشكلاتهم وتسهيل حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وأكد المطيري، حبه وتقديره لبلده الثاني مصر، بصفتها عضوا أصيلا في مجلس إدارة المنظمة، وما حظي به مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والأربعين بالقاهرة العام الماضي، والذي حظي برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن، مقدرا إشادة الرئيس السيسي بجهود المنظمة في دعم الدول العربية في مجالات العمل، متمنيا للرئيس ولمصر بقيادته الحكيمة مزيدا من الرخاء والازدهار على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

مؤتمر العمل العربي

وأعرب المطيري عن أمله أن يكون مؤتمر العمل العربي القادم في نسخته 48 تحت رعاية الرئيس السيسي على غرار المؤتمر الماضي، مع التأكيد على أنّ القضية الفلسطينية ستبقى هي المركزية للأمة العربية وأهم أولوياتها، للدفاع عنها في جميع المحافل العربية والدولية، ما يدعو جميع الدول العربية للتكاتف حول تلك القضية المحورية.