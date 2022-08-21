وزير القوى العاملة: بدء دورة تدريبية للشباب في «الكهرباء» بالوادي الجديد

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بدأت في تنفيذ دورة تدريبية في مجال الكهرباء، يستفيد منها 15 متدربًا من الشباب بالمحافظة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة وخطتها المستقبلية لتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل، ما يسهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

15 متدربا لتأهيلهم

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة في المحافظة، إن الدورة بدأت بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لمركز التشييد والبناء بمركز الداخلة بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء؛ لتدريب 15 متدرباً لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

برامج تدريبية مفيدة للشباب

وأشار إلى أنّ التدريب يتم تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وتحت إشراف مدربين مؤهلين على أعلى المستويات، لتقديم برامج تدريبية مفيدة للشباب تصقل مهاراتهم، وتمكينهم من العمل لرفع مستويات معيشتهم وأسرهم.