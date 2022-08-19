وزير القوى العاملة يتابع حالة عامل مصري أصيب بكسور في الجمجمة بالرياض

قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إنه يتابع عن كثب حالة العامل المصري أمجد السيد البدوى حسين، الذي يعالج بمستشفى المواساة بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بكسور في الجمجمة وجرح قطعي بالرأس.

وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع بالقنصلية المصرية بالرياض بزيارة العامل المصاب في المستشفى وأن القنصلية المصرية والمكتب يقومان بمتابعة حالته مع الطبيب المعالج، أولا بأول لحين تماثله للشفاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة تلقى تقريرا من الملحق أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه في إطار متابعة أحوال العاملين المصريين بالمملكة ورد إلينا من أحد الأطباء المصريين بمستشفى المواساة إخطارا بوصول أحد العاملين المصريين بالعناية المركزة دون مرافقين وليس لديه أية أوراق ثبوتية توضح بياناته وعنوانه بمصر.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه بناءً على الإخطار قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع الطبيب والذي أفاد أن العامل يدعى أمجد السيد البدوى حسين ويحمل إقامة سعودية رقم 2166250478 ويبلغ من العمر 58 عاما، وحضر إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي مصابا بكسور في الجمجمة وجرح قطعي بالرأس وفاقد للوعي، وعليه تم عمل الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته وحجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.

البحث عن بيانات العامل بالقنصلية

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تم البحث عن بيانات العامل في قاعدة بيانات المترددين على القنصلية ولم يظهر له أية تعاملات داخل القنصلية، وقامت الشؤون القانونية بالقنصلية المصرية بالتواصل مع إدارة الجوازات للحصول على مزيد من المعلومات وتبين أن العامل محرر بلاغ بتغيبه منذ 10 أعوام، وتم تزويدنا برقم جواز سفر العامل.

وأوضح الملحق العمالي أنه بمواصلة البحث تم التوصل إلى نجل العامل المصاب، محمد أمجد السيد البدوي، والذي أفاد بانقطاع أخبار والده منذ فترة طويلة وقام بإرسال صورة بطاقته الشخصية وصورة شهادة ميلاد والده المصاب.

التوصل إلى نجل العامل المصاب

وقام الملحق العمالي بمرافقة المستشار محمد المهدي نائب القنصل العام بزيارة العامل المصاب بالمستشفى ولقاء الطبيب المعالج، كما تم طمأنة نجل العامل على والده وإبلاغه اهتمام وزير القوى العاملة حسن شحاته بحالة والده، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وأن القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يقومان بمتابعة حالته مع المستشفى، وجاري متابعة حالة العامل المصاب لحين تماثله للشفاء.