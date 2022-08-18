تنسيق جامعة فاروس 2022.. اعرف الحدود الدنيا للكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أمس تنسيق جامعة فاروس 2022 والحدود الدنيا لبقية الجامعات الخاصة والأهلية للتنسيق للعام الدراسي الجديد، كما أعلنت أيضاً جامعة فاروس بالإسكندرية عن فتح باب التقديم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 للحاصلين على الثانوية العامة والمعادلة للعام الحالي، فكم يبلغ تنسيق كلياتها.

الحدود الدنيا لتنسيق جامعة فاروس 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تنسيق جامعة فاروس 2022 بحسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

- كلية الهندسة 68%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 55%.

- كلية الفنون والتصميم 55%.

- كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية العلوم المالية والإدارية 55%.

- كلية السياحة وإدارة الفنادق 55%.

- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 55%.

كليات جامعة فاروس

تضم جامعة فاروس 12 كلية معتمدة ومتخصصة وهي: «الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية الهندسة، وتشمل البرنامج المشترك بين جامعة فاروس والمعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد (KTH) لمنح درجة البكالوريوس في 6 برامج هندسية، وكلية العلاج الطبيعي وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الفنون والتصميم وكلية اللغات والترجمة وكلية الإعلام وفنون الاتصال وكلية العلوم المالية والإدارية، وتشمل برنامج الشهــادة المزدوجة مع كلية إدارة الاعمال بجامعة دبلن للتكنولوجيا بإيرلندا لمنح درجة البكالوريوس في الأعمال والإدارة».

كما تضم جامعة فاروس «كلية السياحة وإدارة الفنادق وكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية وكلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي»، وكثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، موضحة أنها حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل بصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات البينية.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة والأهلية تنقسم إلى مجموعات، المجموعة «أ» تشمل جامعات خاصة وهي جامعة 6 أكتوبر وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة البريطانية في مصر والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وجامعة فاروس وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية والألمانية والأهرام الكندية والنهضة والمستقبل والمصرية الروسية والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وهليوبوليس والجيزة الجديدة ودراية وبدر وحورس والمصرية الصينية وميريت وسفنكس والسلام وبدر والصالحية الجديدة والحياة.