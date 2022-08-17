القوى العاملة: تدريب طلبة جامعة فاروس على ثقافة السلامة والصحة المهنية

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة فاروس في الإسكندرية، بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية، خاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة، لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة.

تدريب طلاب جامعة فاروس

وفي هذا الإطار، بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تدريب الطلاب من جامعة فاروس من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية في جميع المجالات، ما يسهم في تخريج جيل جديد مدرب وقادر على مواجهة بيئة العمل الواقعية، وعلى دراية كافية بمستجدات سوق العمل وآلياته.

التأهيل لسوق العمل

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ التدريب يعد من أهم الملفات بالوزارة والتي سيتم العمل على تطويرها الفترة المقبلة في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، إذ إنّ التدريب يعد خطوة أساسية ومهمة للتأهيل لسوق العمل.

من جانبه، نقل مدير المديرية، ياسر سعيد، تحيات وزير القوى العاملة، حسن شحاته، للطلاب والحضور، وتمنياته بنجاح التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب واع ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل.