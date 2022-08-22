ما هي أكثر عملة متداولة في أيدي المصريين؟.. «المركزي» يجيب

تصدر البنوك المركزية حول العالم أوراق النقد اللازمة للعمليات التجارية في البيع والشراء، عبر طباعة الجديد منها، أو استبدال التالف بآخر بشكل دوري، ويُلبي البنك المركزي المصري حاجة الأسواق للنقد اللازم للعمليات التجارية المختلفة عبر إصدار فئات النقد بغرض التداول.

وكشف «المركزي»، في تقريره الشهري، عن إصدار أكثر من 821 مليون جنيه من فئات النقد التسع، وهي العملات المعروفة فئات «خمسة وعشرون قرشًا، خمسون قرشًا، جنيه واحد، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيهًا، خمسون جنيهًا، مائة جنيه، مائتا جنيه» خلال مايو الماضي.

إجمالي النقد المصدر والمتداول

أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن إجمالي النقد المصدر والمتداول من فئات العملة المصرية خلال شهر مايو 2022 بلغ 821.392 مليون جنيه مقارنة مع 846.247 مليون جنيه إجمالي النقد المصدر والمتداول في أبريل 2022 أى بتراجع نسبته 2.9%.

فئة 200 جنيه الأكثر تداولاً

وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري فإن فئة 200 جنيه هي الفئة الأكثر تداولاً بين باقي فئات العملة المصرية، بإجمالي 536.660 مليون ورقة مصدرة من البنك المركزي، ويمثل هذا الرقم إجمالي عدد الأوراق المصدرة كبديل للفئات التالفة.

وبالنظر إلى الفئات الأخرى نجد أن فئة مائة جنيه هي الأكثر تداولاً بين المواطنين، وفقًا لأرقام البنك المركزي التي تشير إلى إصدار 230.797 مليون ورقة فئة مائة جنيه خلال شهر مايو الماضي.

فئة 50 جنيهًا

أصدر البنك المركزي المصري 32.414 مليون ورقة فئة الخمسين جنيهًا خلال شهر مايو الماضي.

فئة العشرون جنيهًا

بلغ إجمالي ما تم إصداره من فئة العشرين جنيهًا 8.562 مليون ورقة.

فئة العشرة جنيهات

تم إصدار 4.854 مليون جنيه من فئة العشرة جنيهات خلال شهر مايو 2022.

فئة الخمسة جنيهات

تم إصدار 4.978 مليون ورقة من فئة الخمسة جنيهات.

فئة الجنيه الواحد

أصدر البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي، 2.354 مليون ورقة من فئة الجنيه الواحد.

فئة الخمسون قرشًا

تم إصدار 595 ألف ورقة من فئة الخمسون قرشًا خلال مايو الماضي.

فئة خمسة وعشرون قرشًا

أصدر البنك المركزي المصري 178 ألف ورقة فئة خمسة وعشرون قرشًا خلال شهر مايو 2022.