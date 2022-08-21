بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة في البنك العربي الأفريقي

توفر شهادات إدخار «أميرالد» بالجنيه المصري من البنك العربي الأفريقي الدولي مجموعة متميزة ومتكاملة من شهادات الإيداع، وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب احتياجاتك، وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي.

شهادات «ادخار أميرالد» من البنك العربي الأفريقي:

- متوافرة في 3 أنواع «ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير»، بالإضافة إلى أنها الأكثر تنوعًا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

شهادات ادخار أميرالد الثلاثية:

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه، ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- العائد شهري: 13.75%.

- العائد ربع سنوي: 14%.

- العائد نصف سنوي: 14.125%.

- العائد سنويًا: 14.25%.

شهادات ادخار أميرالد الخماسية:

- متوافرة شهادة ادخار أميرالد في 3 أنواع «ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير»، بالإضافة إلى أنها الأكثر تنوعًا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه، ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- العائد شهري: 10.375%.

- العائد ربع سنوي: 10.625%.

- العائد نصف سنوي: 10.75%.

- العائد سنويًا: 10.875%.

شهادات ادخار أميرالد السباعية

- متوافرة شهادة الادخار 3 أنواع «ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير»، بالاضافة إلى أنها الأكثر تنوعًا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- العائد شهري: 10.312%.

- العائد ربع سنوي: 10.562%.

- العائد نصف سنوي: 10.687%.

- العائد سنويًا : 10.812%.

شهادات ادخار أميرالد 10 سنوات:

- متوافرة بـ 3 أنواع «ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير»، بالإضافة إلى أنها الأكثر تنوعًا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه، ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- العائد شهري: 10.25%.

- العائد ربع سنوي: 10.5%.

- العائد نصف سنوي: 10.625%.

- العائد سنويًا: 10.75%.