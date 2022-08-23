أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الفاكهة والخضروات اليوم استقرار في الأسواق المحلية وكذلك داخل أسواق الجملة كسوق العبور وغيرها، وأرجع الخبراء ذلك للزيادة الكبيرة في المحاصيل الصيفية لجميع أنواع الفواكه، المنتشرة في مختلف الأسواق.

واليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة بمصر، وجاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

واستطاعت كافة أنواع المانجو أن تسجل استقرار داخل سوق العبور، إذ سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 40 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 15 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 15 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو، والسنارة من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت العويس بين 18 و35 جنيهًا، وبلغت الزبدية من 10 إلى 12 جنيها، والدبشة من 11 إلى 15 جنيها.

سعر البطيخ والبرقوق

ووصل سعر البرقوق السكري 18 لـ22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات، والأمريكي والإيطالي بين 20 و25 جنيهًا، كما سجل سعر البطيخ البالغ وزنها بين 3 إلى 10 كيلو، بين 8 إلى 30 جنيهًا، والتين الصحراوي بين 6 و8 جنيهات.

سعر العنب النباتي

بلغ سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الشمام من 3 إلى 5 جنيهات، حسب النوع، كما بلغ سعر العنب البناتي من النوع الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، ومن النوع الأحمر بالسعر ذاته.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

وصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، الكريز بين 30-35 جنيهًا للكيلو، والأناناس 40-50 جنيهًا، الموز المستورد نحو 30 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 18-30 جنيهًا.

وبلغ كيلو المانجو من 12.5 إلى 60 جنيهًا، وفقا للنوع، والتفاح الأحمر 28-30 جنيهًا، والبلدي بين 8 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 30-45 جنيهًا.