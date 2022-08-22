أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 22-8-2022 في الأسواق المصرية

استقرار واضح تشهده أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين، نظرا للزيادة الكبيرة في المحاصيل الصيفية لجميع أنواع الفواكهة، المنتشرة في مختلف الأسواق.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في الأسواق المحلية، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة بمصر، وجاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وداخل سوق العبور، انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة، حيث سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 40 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 15 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 15 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو، والسنارة من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت العويس بين 18 و35 جنيهًا، وبلغت الزبدية من 10 إلى 12 جنيها، والدبشة من 11 إلى 15 جنيها.

كما سجل سعر البطيخ البالغ وزنها بين 3 إلى 10 كيلو، بين 8 إلى 30 جنيهًا، والتين الصحراوي بين 6 و8 جنيهات، والبرقوق السكري 18 لـ22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات، والأمريكي والإيطالي بين 20 و25 جنيهًا.

كما بلغ سعر العنب البناتي من النوع الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، ومن النوع الأحمر بالسعر ذاته، وبلغ سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الشمام من 3 إلى 5 جنيهات، حسب النوع.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

- بلغ كيلو المانجو من 12.5 إلى 60 جنيهًا، وفقا للنوع، والتفاح الأحمر 28-30 جنيهًا، والبلدي بين 8 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 30-45 جنيهًا، والبطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، الكريز بين 30-35 جنيهًا للكيلو، والأناناس 40-50 جنيهًا، الموز المستورد نحو 30 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 18-30 جنيهًا.