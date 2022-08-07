مواعيد قداسات صوم العذراء بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية.. تبدأ السبت

انطلق اليوم، صوم العذراء مريم، في كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وبدورها بدأت كنائس الإسكندرية في تكثيف القداسات الإلهية خلال فترة الصوم الذي يبلغ أسبوعين، حيث تشهد الكنائس «نهضة روحية» أي تكثيف للصلوات والعبادة خلال تلك الفترة من العام تزامنا مع الصوم.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عن المواعيد الجديدة لحضور القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري والذي يتزامن مع الأسبوع الأول من صوم العذراء مريم، حيث من المقرر أن يشهد هذا الأسبوع 11 قداسا إلهيا تزامنا مع الصوم.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فأن جميع القداسات تتم بأسبقية الحضور حيث تقرر إلغاء نظام الحجز المسبق الذي كان متبعا كأحد أبرز طرق حضور القداسات منذ انتشار فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال الأسبوع الأول من صوم العذراء مريم.

مواعيد القداس الإلهي خلال صوم العذراء في الإسكندرية:

- السبت من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 10 إلى 12.

- الأربعاء من 6 إلى 8، من 12 إلى 2 ظهرا، ومن 1 إلى 3 عصرا.

- الخميس: من 10 إلى 12

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً.