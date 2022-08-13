مواعيد قداسات «مرقسية الإسكندرية» خلال الأسبوع الثاني من صوم العذراء

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مواعيد القداسات الإلهية التي تقام بها خلال فترة الأسبوع الثاني من صوم العذراء مريم، والذي انطلق اليوم السبت، وذلك في ظل تكثيف الكنائس لعدد القداسات خلال فترة الصوم ومدته أسبوعين، حيث تشهد الكنائس «نهضة روحية»، أي تكثيف للصلوات والعبادة خلال تلك الفترة من العام تزامنا مع الصوم.

تفاصيل حضور القداس الإلهي في مرقسية الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في بيان رسمي، فإن المواعيد الجديدة لحضور القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري، والذي يتزامن مع الأسبوع الثاني من صوم العذراء مريم، يشهد 11 قداسا إلهيا تزامنا مع الصوم.

وأكدت مرقسية الإسكندرية، أن جميع القداسات تتم بأسبقية الحضور، حيث تقرر إلغاء نظام الحجز المسبق الذي كان متبعا كأحد أبرز طرق حضور القداسات منذ انتشار فيروس كورونا.

مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم العذراء في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي، والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من صوم العذراء مريم.

- السبت من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 10 إلى 12.

- الاربعاء من 6 إلى 8 ، من 12 إلى 2 ظهرا، ومن 1 إلى 3 عصرا.

- الخميس: من 10 إلى 12

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً.