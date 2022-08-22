الإعدام لطالب قتل صديقه بسكين لخلاف على 2000 جنيه في الدقهلية ‏

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 محافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام لطالب بعد ورود رأي مفتي ‏الجمهورية الشرعي في قرار إعدامه، وذلك بعد اتهامه بقتل صديقه في مركز منية النصر محافظة الدقهلية بسبب ‏خلاف على مديونية مبلغ قدره 2000 جنيه.

وعقد الطالب العزم على قتل صديقه وجهز سلاحًا أبيض «مطواة»، وانتظره حتى رآه يمشي في الشارع، فباغته وسدد له طعنة واحدة ‏استقرت في بطنه فسقط على ‏الأرض غارقًا في دمائه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار‏ محيي الدين ‏محمد الكناني، والمستشار‏ محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين حفاجة، وأحمد كمال أحمد، وذلك في ‏القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال ‏المنصورة‎.‎

تقاصيل قتل المجني عليه علي يد صديقه بطعنة

وأحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «خالد. ح. م.»، 22 عامًا، طالب ومقيم ‏مركز منية النصر، إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم 17 أبريل 2021، قتل المجني عليه محمود ‏محمد عبدالهادي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

شهادة سباك على واقعة القتل

وأدلى «محمد. م. ا.»، 35 عامًا، سباك ومقيم بمركز منية النصر بأقواله أمام النيابة العامة، فقال إنه ‏حال ‏سيره بالطريق العام رفقة المجنى عليه فوجئ بالمتهم يخرج من أحد الأزقة الجانبية، قادمًا نحوهما عدوًا، ‏وما ‏إن دنا من المجني عليه حتى أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» وسدد له ‏طعنة ‏واحدة استقرت يسار بطنه فسقط المجني عليه أرضًا مضرجًا بدمائه.‎