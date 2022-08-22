الإعدام لطالب قتل صديقه بسكين لخلاف على 2000 جنيه في الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
02:45 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
محكمة جنايات المنصورة - الدائرة السابعة
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 محافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام لطالب بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي في قرار إعدامه، وذلك بعد اتهامه بقتل صديقه في مركز منية النصر محافظة الدقهلية بسبب خلاف على مديونية مبلغ قدره 2000 جنيه.
وعقد الطالب العزم على قتل صديقه وجهز سلاحًا أبيض «مطواة»، وانتظره حتى رآه يمشي في الشارع، فباغته وسدد له طعنة واحدة استقرت في بطنه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين حفاجة، وأحمد كمال أحمد، وذلك في القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.
تقاصيل قتل المجني عليه علي يد صديقه بطعنة
وأحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «خالد. ح. م.»، 22 عامًا، طالب ومقيم مركز منية النصر، إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم 17 أبريل 2021، قتل المجني عليه محمود محمد عبدالهادي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
شهادة سباك على واقعة القتل
وأدلى «محمد. م. ا.»، 35 عامًا، سباك ومقيم بمركز منية النصر بأقواله أمام النيابة العامة، فقال إنه حال سيره بالطريق العام رفقة المجنى عليه فوجئ بالمتهم يخرج من أحد الأزقة الجانبية، قادمًا نحوهما عدوًا، وما إن دنا من المجني عليه حتى أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» وسدد له طعنة واحدة استقرت يسار بطنه فسقط المجني عليه أرضًا مضرجًا بدمائه.