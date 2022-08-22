مدبولي: «الجمهورية الجديدة» تهدف لتحقيق أفضل جودة حياة للمصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنهاية العام الجاري، وستتلوها مرحلتان أخريان، فهدف الجمهورية الجديدة هو تحقيق أفضل جودة لحياة المصريين، مع الأخذ في الاعتبار أن كل هذا يتم إنجازه في ظروف شديدة القسوة.

استمرار العمل على بناء الشخصية المصرية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين في «ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022»، اليوم الاثنين: «نحن تعرضنا لظروف، أثرت علينا كما أثرت على العالم أجمع، تتمثل في أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك فنحن قادرون على استيعاب كل هذه التحديات، لكن في الوقت نفسه ستبقى هناك تحديات ربما أهمها استمرار العمل على بناء الشخصية المصرية، وهو أحد أهم البرامج التي تتبناها الحكومة المصرية».

60 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة

وأشار «مدبولي»، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن، موضحا أنه تم بناء هذه القرى على مدار مئات السنين ولم تكن تحظى بالاهتمام الكافي وكانت تعاني من نقص ملحوظ في الخدمات المقدمة.

وتابع: يتضمن المشروع إدخال خدمات المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي إلى هذه القرى، فضلا عن تطوير مراكز الرعاية الصحية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما يشمل المشروع إقامة بيوت لائقة ضمن مبادرة «سكن كريم»، فضلا عن تطوير شبكة الطرق الداخلية لهذه القرى والتوابع وربطها بالمراكز وعواصم المحافظات.