عضو أمناء «العلمين الأهلية»: المستقبل في كليات الهندسة الحيوية

كليات المستقبل وفرص العمل أمر يشغل اهتمام أولياء الأمور والطلاب عقب الانتهاء من مارثون الثانوية العامة وانطلاق تنسيق الجامعات، فما هو الاختيار الأفضل وكيف يتم؟.. أسئلة أجاب عنها الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.

يرى «الباز»، أن الكليات القائمة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية هي كليات المستقبل، موجهاً نصيحته لطلاب الثانوية العامة بضرورة العمل الدائم المستمر، خاصة في هذه المرحلة، فهي تعد بمثابة حجر الأساس لمستقبلهم: «أنصحهم بتعلم لغات البرمجة».

مستوى التعليم في مجال الهندسة الحيوية

يضيف «الباز» لـ«الوطن»، أن مستوى التعليم في مجال الهندسة الحيوية في مصر شهد تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة: «أنصح بالتركيز على الأبحاث الانتقالية لأنها تهدف إلى ترجمة نتائج البحث الأساسي إلى نتائج تفيد البشر بشكل مباشر».

وأشار الدكتور أيمن الباز، إلى المقومات الأساسية المطلوبة في خريجي الهندسة للحصول على فرص عمل، قائلاً: «القدرة على تحديد الأهداف ووضع الخطط من أجل تحديد هذه الأهداف وأيضاً يجب التركيز على تعلم لغات البرمجة واستخدام أحدث التقنيات المتاحة بما فى ذلك شبكات التواصل الاجتماعي».

فرص العمل بعد التخرج

وأكد أن فرص عمل خريجي الهندسة الحيوية بعد التخرج تقترب من نسبة 100% وذلك لكونهم مطلوبين من الهيئات الطبية والمؤسسات الهندسية، لافتاً إلى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد بجامعة العلمين الدولية، حيث تم تجهيز قاعات الدرس والمعامل بكافة المستلزمات المطلوبة للعملية التعليمية.