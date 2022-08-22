الإسكان: العلمين الجديدة بها كل أنواع السكن.. ولا تقتصر على فئة معينة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العمل في مدينة العلمين الجديدة بدأ في 2018 لتكون بمثابة مدينة متكاملة بها كل الخدمات، وتوجد جامعتان تعملان بالفعل، يلتحق بهما نحو 10 آلاف طالب، ومع انضمام الدفعة الجديدة سيصل عددهم إلى 15 ألف طالب للدراسة في 14 كلية.

كل أنواع السكن في العلمين الجديدة

وأضاف «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان المتوسط أو الاجتماعي أو المميز أو سكن مصر أو دار مصر، فلابد من أن تكون المدينة نسيجا واحدا به كل أنواع السكن، ولا تقتصر على فئة.

وأشار إلى أن التنمية في العلمين الجديدة لن تتوقف، ولكن جرى البدء بالأساسيات لتشجيع الناس، وسيجري تسليم الأبراج نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لتكون هناك حياة قائمة بالمدينة بالكامل وليس بالمدينة الترفيهية فقط.

وأكد أن العلمين الجديدة مدينة متكاملة تستهدف جذب أكثر من 3 ملايين شخص، كما أنه جرى إضافة مساحات من الأراضي للمدينة فوصلت مساحتها لـ 100 ألف فدان، ويوجد في جنوب المدينة منطقة صناعية كاملة، وهناك مطورين صناعيين، وسيتم تشغيل بعض المصانع مع نهاية العام الجاري لتوفير فرص للعمل.

محطة لتحلية مياه البحر

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين ستعمل مدينة العلمين الجديدة على مدار العام كله وليس فقط شهرين أو ثلاثة، فهناك محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 150 ألف متر تعمل حاليا وتخدم المدينة، وقابلة لزيادة تصل لـ 600 ألف متر حسب الاحتياج.

ولفت إلى أن هناك عدد من المطورين والمستثمرين يتحصلون على قطع من الأراضي لتطويرها، وإقامة مشروعات بجانب مشروعات الدولة.