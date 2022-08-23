محطات سينمائية فارقة في حياة لبلبة الفنية.. بينها «جنة الشياطين»

تعتبر الفنانة لبلبة أيقونة الفن المصري، ودلوعة الشاشة المصرية، فهي استطاعت أن تقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية خلال مشوارها الفني وقدمت ما يقرب من 200 عمل فني، تعاونت خلالها مع كبار نجوم الفن، وبعد ذلك المشوار الطويل قررت إدارة مهرجان القاهرة تكريم الفنانة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

مشوار فني في حياة الفنانة لبلبة، مشاركة الفنان محمد صبحي في بطولة فيلم «الشيطانة التي أحبتني» لسمير سيف 1990، والفنان أحمد زكي في «ضد الحكومة» لعاطف الطيب 1992، والفنان نور الشريف في فيلم «ليلة ساخنة» أيضًا لعاطف الطيب 1995، وحصلت بفضل ذلك الفيلم على جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس كأحسن ممثلة عن دورها فيه.

ويعد عام 1999 عام التجارب المميزة في مشوارها الفني، إذ قدمت فيلم «جنة الشياطين» للمخرج أسامة فوزي، والذي قام ببطولته الفنان محمود حميدة، كما شاركت أيضًا في فيلم «الآخر» للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، ولا يعد ذلك العمل هو التجربة الوحيدة التي جمعتهما سويا، إذ شاركت عام 2004 في «إسكندرية نيويورك».

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية الهامة من بينها «معالي الوزير» لسمير سيف 2002، مع أحمد زكي، وفي نفس العام شاركت مصطفى شعبان دور البطولة في «النعامة والطاووس» لمحمد صلاح أبو سيف.

لبلبة وعادل إمام

عام 2004، جددت الفنانة لبلبة تعاونها مع عادل إمام من خلال فيلم «عريس من جهة أمنية» لعلي إدريس، وتلاه في 2008 فيلم «حسن ومرقص» لرامي إمام، والذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية التي عبرت عن تلاحم طبقات المجتمع المصري، وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم أبرزهم الفنان الكبير الراحل عمر الشريف.

من أبرز مشاركتها أيضا فيلم «فرحان ملازم آدم»، للمخرج عمر عبد العزيز 2005، الذي قدمت من خلاله دور «إحسان» أمام كل من سامي العدل، حسن حسني، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم.

لبلبة ومشاركة نجوم الكوميديا

هذا بخلاف مشاركتها البطولة لعدد من النجوم الشباب خلال هذه الفترة من بينهم محمد هنيدي في «وش إجرام» لوائل إحسان 2006، ومحمد سعد في «بوحة» لرامي إمام 2005، ومحمد إمام في «البيه رومانسي» لأحمد البدري 2009، وحسن الرداد وحورية فرغلي في «نظرية عمتي» لأكرم فريد 2013، وكريم عبد العزيز في «الفيل الأزرق» لمروان حامد 2014، ويعد فيلم «كازابلانكا» الذي تم إنتاجه عام 2019، هو آخر الأعمال السينمائية التي عرضت لها حتى الآن.