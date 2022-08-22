نوال الزغبي: أغنية «حفلة» انتصرت للمرأة المظلومة في حياتها

قالت الفنانة نوال الزغبي، إن أغنية «حفلة»، انتصرت للمرأة التي تعرضت للظلم في حياتها، وقدمت الخير والحب والعطاء ولم تجد سوى الجحود، «ما عنديش أزمة مع الرجالة لكن أزمتي مع الراجل الأناني الي بيعتبر حب وحنان المرأة حق مكتسب لا يبادله بمشاعر وعطاء متساوي»، مضيفة أنها تشاورت مع المخرج فادي حداد، وعملت جاهدة على الفكرة إلى أن خرج الكليب بشكله الحالي للنور، واللحن والكلمات كانت تليق على موضوع الأغنية.

«الزغبي»: سر جمالي النوم بدري وعدم السهر لفترات طويلة

وأضافت الفنانة نوال الزغبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تريو»، الذي يذاع على «نغم أف أم»، وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، «سر جمالي هو النوم بدري وعدم السهر لفترات طويلة، مع الاهتمام بالنظام الغذائي البعيد عن الدهون، وشرب المياه بكميات كثيرة والبعد عن الأشخاص ممن يصدرون طاقة سلبية، وقطع علاقتي بهم بشكل نهائي».

نوال الزغبي: مبقاش فيه حفلات في لبنان من وقت كورونا

وتابعت الفنانة نوال الزغبي،: «من وقت كورونا والأزمات الاقتصادية في لبنان ما بقاش فيه حفلات، ورغم كده الحمد لله حفلتي الأخيرة نجحت وكسرت الدنيا، وكنت سعيدة جداً بأن صوت الجمهور في الحفلة كان أعلى من صوتي من كتر التفاعل».

وعبرت الفنانة، عن حبها لمصر قائلة: «بعشق مصر وجمهورها، وعندي حفلة في مهرجان محكى القلعة الدولي يوم 25 أغسطس، في دورته التلاتين، ودي أول مرة أشارك فيه، وكل حفلة بعملها في مصر بحس بشعور مختلف وسعادة بالغة، وبعتبر نفسي في الجنة، وبموت في الشعب المصري لدرجة إني بعتبر نفسي مصرية، وبغني مصري أكتر ما بغني لبناني، بقدم اللهجة المصرية صح من كتر حبي لمصر والمصريين، و بحب المحاشي بكل أنواعها».

وقالت عن الشعب اللبناني: «طول عمره شعب محب للحياة والانبساط مهما كانت مشاكله، لأن الإنسان مش بيعيش غير مرة واحدة، وفيه رابط حب كبير بين الشعبين المصري واللبناني».

نوال الزغبي: تلقيت الكثير من العروض للتمثيل

وأعلنت «الزغبي»، تلقيها الكثير من العروض للتمثيل في السينما والدراما التليفزيونية، ولكنها تبحث عن فكرة تكون مقتنعة بها وتشبهها، كما وجهت تحية كبيرة للجمهور المصري قائلة: «بقوله أنا بموت فيكم وربنا يحمي مصر وتفضل منارة للشرق الأوسط، وبحب الرئيس المصري، وفى الفترة القادمة لدى حفلات في أمريكا وكندا وبحضر أغنية جديدة ولكن انتظر التوقيت المناسب».