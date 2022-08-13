كواليس مشاركة نوال الزغبي في محكى القلعة.. اشترطت عدم وجود فنان معها

سيكون محبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على موعد لمشاهدتها والاستماع لها حينما تحل على مهرجان محكى القلعة بعد أن انتهت الأزمة التي دارت حول حفلها الملغي مؤخرا بالأوبرا والذي كان من تنظيم جمعية العاملين بدار الأوبرا.

جمعية العاملين تسببت في أزمة بين نوال والأوبرا

وبسبب الحفل الملغي، دخلت نوال الزغبي في صدام مع الأوبرا المصرية وهاجم جمهورها الأوبرا بسبب عدم فهمه تفاصيل الحفل الذي لم يكن للأوبرا أي علاقة به، بل كان مسؤولية جمعية خاصة بالعاملين في الأوبرا، حيث كانوا سيؤجرون المسرح فقط لإقامة الحفل؛ وبسبب عدم امتلاكهم أجر نوال الزغبي كاملا قاموا بإلغاء الحفل وهو ما لم تكن تفهمه نوال الزغبي.

علمت «الوطن» من مصادرها أن الأوبرا فضلت فتح صفحة جديدة مع نوال الزغبي وإدارتها الفنية، من خلال استضافتها وإقامة ليلة غنائية كبيرة في مهرجان محكى القلعة لتكون أحد نجومه في دورته الثلاثين وبالفعل وافقت «نوال»، ووضعت شرطا أن تكون ليلة خاصة بها دون فنان آخر معها، على أن تكون الحفلة يوم الخميس، وبهذه الحفلة تعود إلى جمهورها المصري بعد غياب سنوات عن القاهرة.

25 أغسطس حفل نوال فى محكى القلعة

من المقرر أن تشدو نوال الزغبي في القلعة يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على أن تحضر نوال الزغبي قبل الحفل بيومين من أجل الاستعداد له.