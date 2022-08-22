عاجل.. رئيس الوزراء: نسعى لبناء أكثر من مدينة في الساحل الشمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية لديها خطط للاستفادة من شواطئها الساحلية أفضل استغلال، على غرار ما يحدث في أوروبا، كما أنّ الحكومة ستنشئ أكثر من مدينة في الساحل الشمالي، ومنها «رأس الحكمة».

ملتقى لوجوس الثالث

جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد الشباب، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابًا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم، عن سر الاهتمام بمدينة العلمين الجديدة.

مشروعات الساحل الشمالي

وأضاف «مدبولي»: «كانت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ الثمانينيات قد خُططت لأن يكون الساحل الشمالي عبارة عن مجموعة من المنتجعات السياحية، وكانت هذه المشروعات غير ملحقة بأي أنشطة اقتصادية، إذ كانت تعمل هذه المنتجعات خلال شهور الصيف فقط».

وتابع: «من هنا كان التوجه لإقامة المدن الجديدة وبينها العلمين الجديدة، لتكون مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يجذب الشباب للسكن والعيش فيه بدلاً من البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تدر عائدًا كبيرًا للاقتصاد المصري، ومنها إنشاء ميناء لوجستي لربط مصر بشكل أكبر بأوروبا، وهذا كله إضافة إلى النشاط السياحي بالمدينة».