دينا عبدالكريم: «كابيتانو مصر» بداية المشوار لكثير من المواهب

عبّرت الإعلامية دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب ومقدمة برنامج «التاسعة»، على شاشة القناة الأولى، عن سعادتها البالغة لإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر مسابقة لاكتشاف المواهبة الكروية في مصر.

دينا عبدالكريم: وسائل الإعلام عليها دور في اكتشاف المواهب

وقالت دينا عبدالكريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دوراً من أدوار وسائل الإعلام هو اكتشاف المواهب، ويجب دائمًا تسليط الضوء عليهم في جميع البرامج التليفزيونية، كما يُعد إطلاق برنامج «كابيتانو مصر» خطوة مهمة تؤكد ريادة الشركة المتحدة في اكتشاف المواهب المصرية.

عبد الكريم: كابيتانو مصر سيكتشف الكثير من المواهب

وأضافت أن برنامج «كابيتانو مصر» سيكون بداية المشوار لاكتشاف الكثير من المواهب، حيث شهدت السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة ظهور مواهب كثيرة تستحق الإشادة والتمكين، لذلك يجب على وسائل الإعلام رعايتها وإظهارها، حيث يحتاج الأطفال والشباب في تلك المرحلة العمرية إلى إخراج طاقاتهم وإبداعاتهم المختلفة، وهو الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال تلك الفترة.

الإعلان الترويجي لبرنامج «كابيتانو مصر»

يُذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت الإعلان الترويجي لبرنامج «كابيتانو مصر»، وظهر خلاله الكابتن مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق، قائلاً: «كل حلم بيبدأ بخطوة، برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن».