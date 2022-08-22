وظائف مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.. آخر موعد للتقديم والشروط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الالتحاق بفريق عمل مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، للمعلمين وعدد من الوظائف الإدارية بمحافظات القاهرة الكبرى «قاهرة، جيزة، قليوبية»، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم غدًا الثلاثاء على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا للتقديم والالتحاق بفريق عمل مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا في أكتوبر 2022، ويكون التعامل بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.. التخصصات المطلوبة

أخصائي اجتماعي

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مسئول جودة

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

معلم لغة عربية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات وتاريخ واقتصاد

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تربية رياضية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم مواد تجارية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.