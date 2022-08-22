تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. غدا آخر فرصة للالتحاق بفريق العمل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدًا الثلاثاء 23 أغسطس، آخر موعد للتقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، الذي بدأ التقديم له يوم 16 أغسطس الماضي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين.. الرابط والشروط

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بفريق العمل على هذا الرابط، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية بعد التقديم.

وأضافت الوزارة، أن العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم قبولهم للالتحاق بها، ويكون التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفن والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2022، لافتة إلى أن التقديم متاح فقط للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات التعليمية، والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوظائف المطلوبة والتخصصات وشروط التقديم بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:-

مسؤول شؤون طلاب

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون طالب.

مسؤول جودة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.