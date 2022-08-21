الإحصاء: ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر في النصف الأول من 2022 لـ169.1%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الأحد، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار، خلال الفترة نفسه، من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

وأشار الإحصاء إلى أنّ ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛ إذ انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها، من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

مجموعات سلعية صدرتها مصر للإمارات خلال الربع الأول من 2022

- لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار.

- فواكه بقيمة 29.4 مليون دولار.

- ملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

- خضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من 2022

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار.

- لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار.

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار.

- حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار.

- أسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليار دولار، خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.

وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022. وبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة الإمارات طبقا لتقديرات البعثة 950 ألف مصري حتى نهاية 2020.