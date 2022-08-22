العثور على شخصين مصابين بطلق ناري في منطقة جبلية بمدينة القصير

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، على شخصين مصابين بطلق ناري في منطقة جبلية بالكيلو 90 طريق «الفواخير - القصير» جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقلهما للعلاج بمستشفى القصير المركزي والغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

العثور على مصابين في منطقة جبلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا بالعثور على شخصين مصابين بطلق ناري بمنطقة جبلية في مدينة القصير بطريق الفواخير جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفيات البحر الأحمر لتلقي العلاج.

وأسفرت التحريات الأولية إن المصابين أحدهما يدعى «محسوب م»، 59 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن، والآخر «عبد الرحمن م»، 22 سنة، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم التحفظ عليهما تحت العلاج ووضع حراسة أمنية عليهما، وتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة القصير بالاشتراك مع المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر لكشف ملابسات الحادث.

حالة المصابين بطلق ناري

فيما صرح مصدر طبي بصحة البحر الأحمر بأن المدعو «محسوب م» يبلغ من العمر 59 عاما، ومصاب بطلق ناري في البطن وتهتك بالأمعاء، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة إصابته، والآخر ويدعى «عبد الرحمن»، 22 عاما، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتهتك بالشرايين والأوتار، وتم نقله إلى مستشفى القصير المركزي، وحالته غير مستقرة وجار عمل اللازم.