الإجراءات اللازمة لتوثيق عقود وكالة العمرة.. عضوية «الأياتا»

بدأت شركات السياحة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة منذ الأحد الماضي في توثيق عقود وكالة العمرة استعدادا لبدء موسم العمرة أكتوبر المقبل.

وقال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الوطن» إنه لا يمكن لأي شركة سياحة تنظيم رحلات العمرة إلا بعد توثيق عقود وكالة العمرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات يجب على شركات السياحة الالتزام بها حتى تستطيع توثيق عقود وكالة العمرة لعل أهمها:

- ألا يكون لدى شركة السياحة الراغبة في تنظيم العمرة أي مخالفات قانونية سارية لدى وزارة السياحة أو أن يكون قد تم ايقافها عن العمل لفترة تمتد لبداية موسم العمرة الجديد.

عضوية «الأياتا»

- أن تكون شركة السياحة حاصلة على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا».

- أن تسدد شركة السياحة خطاب ضمان بنكى بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ،فضلا عن شيك بقيمة مليون و900 ألف جنيه كتأمين يتم تقديمه إلى غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

- أن تدفع شركة السياحة مبلغ 2000 ريال سعودي لصالح وزارة الحج والعمرة السعودية مقابل اعتماد الشركة كوكيل عمرة خارجي.

- أن تتعاقد شركة السياحة مع وكيل سعودي معتمد.

- إبرام عقد وكالة عمرة بين شركة السياحة والوكيل السعودي يتم توثيقه واعتماده.

21 سبتمبر آخر موعد لتوثيق العقود

وأضاف عبداللطيف أن آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة هو يوم 21 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه بعد انتهاء فترة توثيق العقود ستبدأ شركات السياحة في الإعلان عن برامج العمرة وأسعارها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى أعداد الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام حاجز الـ 2000 شركة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن خلال جلسته التي انعقدت يوم 4 أغسطس الجاري أن رحلات العمرة لهذا العام ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.