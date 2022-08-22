من هو شريف صدقى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؟.. سؤال طرحه الكثيرون على محركات البحث «جوجل» عقب صدور قرار بتقلده المنصب، وتجيب عنه «الوطن» في السطور التالية بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني لمدينة زويل.

من هو شريف صدقى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؟

شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ولد بمحافظة القاهرة عام 1969، وحصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من هندسة الإلكترونيات جامعة القاهرة عام 1992، وحصل على دبلومة الفيزياء الهندسية تخصص العلوم الهندسية من جامعة القاهرة عام 1993 وهي درجة معادلة للبكالوريوس في تخصص الفيزياء.

وفي عام 1995، حصل شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على درجة الماجستير في الفيزياء الهندسية من جامعة القاهرة، والتحق بعد ذلك بقسم النظم الكهروميكانيكية الدقيقة «MEMS» بمركز الميكرو- إليكترونيكس الجامعي، بلوفان، بلجيكا، وحصل على درجة الماجستير الثانية عام 1996 ثم الدكتوراه عام 1998 من الجامعة الكاثوليكية بلوفان، بلجيكا، والتحق عام 1999 بجامعة القاهرة كمدرس، ثم تم دعوته كباحث زائر بجامعة كاليفورنيا، بركلي في ربيع 2002.

واستكمالا للإجابة عن سؤال من هو شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؟ تم تعيينه مدرسا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في خريف 2002 وترقى إلى درجة أستاذ مساعد في 2004 ثم أستاذ جامعي في 2008 وفي صيف 2001، و2003، و2004، و2005، و2006، و2007، و2008 تم دعوته كأستاذ زائر بالجامعة الكاثوليكية بلوفان، كما تم دعوته كأستاذ زائر بجامعة ستافورد في صيف 2009، و2010، و2011.

وأَسَس الدكتور شريف صدقي، مركزا لتصميم وتصنيع النظم الكهروميكانيكة الدقيقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2003، وفي ربيع 2010 تم تعينه كمدير لمركز يوسف جميل للعلوم والتكنولوجيا.

جوائز حصل عليها الدكتور شريف صدقي

وفي خريف 2011، عُيّن الدكتور شريف صدقي كعميد مشارك لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو حاليا الرئيس الأكاديمي لجامعة زويل.

كما حصل في 2007 على جائزة التميز في مجال البحث والأعمال الإبداعية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا عام 2002، التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي، وتم إدراج السيرة الذاتية لصدقي في دورية عالمية تضم أهم السير الذاتية بالعالم.

الدكتور شريف صدقي حاصل على تسع براءات اختراع تتعلق بتقديم تقنيات جديدة للتحكم في الخصائص الفيزيائية للأغشية الرقيقة، إما بمزج مواد مختلفة معا أو بواسطة المعالجة بالتركيز الحراري باستخدام نبضات الليزر القصيرة وألف وشارك في تأليف ما يقرب من مائة مقالة علمية منشورة بالمؤتمرات الدولية والمجلات العلمية الدولية، كما تم الإشارة إلى أعماله أكثر من ألف مرة.

شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، هو مؤلف كتاب إعادة معالجة تقنيات النظم الكهروميكانيكية الدقيقة المتكاملة، ويتعامل هذا الكتاب مع التقنيات المختلفة لاندماج النظم الكهروميكانيكية الدقيقة مع الدوائر الكهربائية.