عبدالفتاح الجريني ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لعرضها في حفل زفافه اليوم

انتهى الفنان عبدالفتاح الجريني، من تسجيل أغنية جديدة لعرضها اليوم في حفل زفافه المقرر إقامته في الدار البيضاء على زوجته الفنانة المغربية جميلة البداوي.

عبدالفتاح الجريني يسجل أغنيته في 3 أيام متواصلة

علمت «الوطن»، من مصادرها أن الأغنية الجديدة لعبدالفتاح الجريني، من إنتاج حمدي بدر، وتم تسجيلها على مدار الأيام الثلاث الماضية، كما أن الفنان سيؤديها بمفرده بدون مشاركة زوجته وباللهجة المغربية.

كما أشارت المصادر، إلى أن عدد كبير من أصدقاء «الجريني» من لبنان والإمارات قد وصلوا صباح اليوم، إلى المغرب لمشاركة صديقهم في أجواء احتفاله بزفافه.

أوضحت المصادر، أن «الجريني»، فضل أن يقام حفل زفافه في الدار البيضاء رفقة أسرته وأهله رغم إقامته في الإمارات كي يكون بجوار أسرة زوجته جميلة البداوي.

كان «الجريني»، كشف الأسبوع الماضي عن الصور الأولى من حفل ليلة الحنة، إذ قام بعمل جلسة تصوير تجمعه بخطيبته «جميلة».

يذكر أن قصة حب بدأت بين الجريني وجميلة منذ العام الجاري، وكشف عنها لأول مرة الفنان المغربي حينما حل ضيفا على حلقات «ليلة العيد» مع الإعلامية بسنت شمس الدين.

عبدالفتاح الجريني يطرح ألبوما مع شركة روتانا

من المقرر أن يعود عبدالفتاح الجريني، عقب الانتهاء من الزفاف وشهر العسل مرة أخرى إلى الإمارات من أجل استكمال العمل على أغنيات ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا.

وكان «الجريني»، قد ابتعد خلال السنوات الماضية عن طرح عدد كبير من الأعمال الفنية بسبب معاناته مع جائحة كورونا.