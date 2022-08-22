«الصحة» تطالب فنادق شرم بتخصيص قاعة لإجراء تحاليل PCR لضيوف مؤتمر المناخ

طالبت وزارة الصحة والسكان، وزارة السياحة والآثار، بمخاطبة فنادق شرم الشيخ؛ لإلزام كل فندق من الفنادق التي تستضيف المشاركين بمؤتمر المناخ في دورته الـ27، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بتوفير مكان «عيادة - قاعة صغيرة» لعمل تحاليل PCR الخاص بكورونا للمشاركين بالمؤتمر من نزلاء الفندق، إضافة إلى توفير عيادة مركزية في فندق ضمن كل مجموعة فنادق مستضيفة لضيوف البرنامج حسب التوزيع الجغرافي للفنادق بإجمالي 30 عيادة مركزية.

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خلال المنشور رقم 139 لسنة 2022، الذي تم تعميمه اليوم على جميع فنادق شرم الشيخ، إنه بالإشارة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته الـ27، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، تلقت الغرفة خطابا من الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، بشأن مطالبات وزارة الصحة من الفنادق المستضيفة لضيوف مؤتمر المناخ بتوفير 30 عيادة مركزية بفنادق شرم الشيخ على أن تكون تلك العيادات سهل الوصول إليها من خلال مسار لعربات الإسعاف، فضلا عن توفير قاعة صغيرة بكل فندق مستضيف للمشاركين بالمؤتمر لإجراء تحاليل PCR لهم.

التجهيزات النهائية لاستضافة مؤتمر المناخ

وفي سياق متصل، قال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الاستعدادات تتم حاليا بشرم الشيخ على قدم وساق، وذلك للانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل، الذي من المقرر أن تشارك به نحو 154 دولة.

تركيب خطوط إنترنت فائق السرعة

وأضاف لـ «الوطن»، أن المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ أوشكت على الانتهاء من تركيب خطوط إنترنت فائق السرعة، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ وفي إطار تحولها نحو استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تستقبل نحو 100 أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالكهرباء، وذلك خلال سبتمبر المقبل.