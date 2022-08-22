المنشآت الفندقية: مؤتمر المناخ أكبر دعاية عالمية مجانية لشرم الشيخ

قال رامي رزق الله، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن فنادق شرم الشيخ قاربت على الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستضافة المشاركين بمؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ 27 والذي ستستضيفه المدينة خلال شهر نوفمبر المقبل.

تركيب كابلات الإنترنت فائق السرعة

ولفت إلى أن الفنادق بدأت تركيب كابلات الإنترنت فائق السرعة، إضافة إلى العمل بشكل كامل باستخدام الطاقة النظيفة، موضحا أن كافة المنشآت الفندقية بالمدينة تستخدم حاليا لمبات «الليد» الموفرة للطاقة.

مؤتمر المناخ أكبر مؤتمر عالمي تستضيفه مصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن مؤتمر قمة المناخ العالمى هو أكبر مؤتمر تستضيفه مصر على الإطلاق من حيث أعداد المشاركين الذي سيتراوح ما بين 30 و35 ألف مشارك بينهم رؤساء دول وشخصيات عالمية ودولية وخبراء بيئة ومناخ، وسيكون أكبر دعاية مجانية لمدينة شرم الشيخ وسيرفع من الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل عقب انتهاء الدورة الـ 27 لمؤتمر قمة المناخ وحتى نهاية الموسم السياحي الشتوي المقبل، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون واحدة من أهم المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي يفضل السياح زيارتها لاسيما وأنها بدأت التحول نحو السياحة الخضراء.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، أن جميع المدن السياحية المصرية ستبدأ في التحول نحو تطبيق مبادئ السياحة الخضراء وهو ما سيرفع من معدلات الحركة السياحية التي تستقبلها مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن شرم الشيخ ستكون أول المدن المصرية التي تتحول بالكامل لتكون صديقة للبيئة.