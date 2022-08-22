إسعاد يونس تحقق حلم محاربة السرطان: مبسوطة إني شوفتك يامونيكا

حققت الفنانة إسعاد يونس، حلم إحدى محاربات مرض السرطان، حيث وافقت على مقابلتها وقامت بنشر أجزاءً من المقابلة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مونيكا رامي ظهرت في برنامج «مصر تستطيع»

وظهرت إسعاد يونس في الفيديو وهي تستقبل بنت من محاربات السرطان تدعي «مونيكا رامي»، والتي كانت تتمنى مقابلة الفنانة في يوم من الأيام وتجلس بجوارها.

وتعبر «مونيكا رامي»، إحدى محاربات مرض السرطان، حيث حصلت على مجموع 91% في الثانوية العامة هذا العام، وكانت تحلم بمقابلة اسعاد يونس.

وكانت «مونيكا»، قد ظهرت في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، وقالت إن إسعاد يونس قدوة لها وإنها تريد أن تكون مثلها، وفي نفس الحلقة قامت الإعلامية إسعاد يونس، بالرد على «مونيكا رامي»، قائلة: «هتنفعي في الإعلام وأنا هطلع معاكي في أول برنامج تسجليه وهتطلعي معايا، فخورة بيكي جدا وبوالدك وأنك قررتي تشوفيني لأن ده تكريم ليا، وأنتي نموذج رائع لقدرتها على مواجهة الحياة وأننا منتعودتش على النعم بالعكس نقاوم».

إسعاد يونس سجلت حلقة مع كرة القدم «توتي»

كانت إسعاد يونس، قد عرض لها مؤخرا حلقة خاصة مع نجم الكرة العالمية والإيطالية فرانشيسكو توتي.