إسعاد يونس تعرض على توتي التمثيل: إزاي السينما الإيطالية تايهة عنك؟

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أن ابنها من محبي لاعب منتخب إيطاليا وفريق روما السابق فرانشيسكو توتي، قائلة: «ابني من وهو صغير عنده كل تيشيرتات توتي، واحد من الفانز، وكنت بدفع فلوس كتير عشان أجيب التيشيرتات اللي عليها اسمك»، ليرد عليها: «توتي»، قائلًا: «لو كنت عارف كنت جبتله أنا كل التيشيرتات».

توتي: شرف ليا استضافتي في «صاحبة السعادة»

وأضاف «توتي»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «DMC»، في حلقة خاصة من داخل متحف الحضارة بالفسطاط، «شكرا لدعوتكم، ودة شيء يسعدني وشرف ليا، ومن الطبيعي ابن حضرتك كبر معايا، احنا كبرنا سوا نقدر نقول كدة، وإذا في يوم هقدر اتعرف عليه هكون سعيد جدا».

وتابع: «أنا شخص بسيط، وكنت أحاول أقدم أفضل ما عندي، وأتألق أكثر»، لتقاطعه الإعلامية إسعاد يونس موجهه له سؤال: «السينما الإيطالية تايهة عنك إزاي بعد اعتزالك؟»، ليرد: «أنا من حسن الحظ لعبت كرة قدم فقط، ودي أكتر حاجة بحبها».

طلبوا مني التمثيل لكن كنت أرفض

وأوضحت إسعاد يونس أنها منتجة سينما فتستطيع رؤية النجم من وجهه وملامحه، مضيفة: «أنت فيك ملامح قوية والخشنة وكلها ذكورة ورجولة تنفع في السينما جدا.. تسمحلي اكتشفك؟»، ليرد عليها: «طلبوا مني أمثل لكن أنا كنت دايما برفض، لو حضرتك طلبتي مني تاني هفكر»، لتبدي إسعاد يونس سعادتها وتطلق زغروطة.

وكشف أنه لا يفكر في الدخول بعالم التدريب بالساحرة المستديرة، مبررا ذلك بقوله: «المدربين كلهم مجانين».