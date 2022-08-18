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إسعاد يونس عن «توتي»: ملك كرة القدم في نادي روما

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محمد عزالدين
09:41 م | الخميس 18 أغسطس 2022
إسعاد يونس وتوتي

إسعاد يونس وتوتي

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «DMC»، في حلقة خاصة من داخل متحف الحضارة بالفسطاط، استضافت فيها لاعب منتخب إيطاليا وفريق روما السابق فرانشيسكو توتي: «ضيف حلقة النهاردة معزوم إنه يتجول في متحف الحضارة عشان يشوف جمال حياتنا، وأصلنا وحضارتنا القديمة».

حضارة مصر وإيطاليا شبه بعض

وأضافت يونس، خلال تقديمها البرنامج، إن ضيف حلقة اليوم ليس مصريًا ولكنه من إيطاليا، وبالتالي بلده تمتلك حضارة هي الأخرى، متابعة: «الضيف جاء في ضيافة وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، وحضارتا مصر وإيطاليا شبه بعض وبنتكلم زي بعض وبننفعل زي بعض وبنشاور بإيدينا زي بعض، لأن شعوب البحر المتوسط شبه بعض».

ألقاب نجم روما

وواصلت: «هنبتدي موسم البرنامج بزائر جميل وعظيم كلكم بتحبوه جدًا، وضيف البرنامج يحمل ألقابًا كتيرة جدًا، مثل الأليستا والكابيتانو والملك وكيكو، وهو ملك كرة القدم في نادي روما، وصاحب لقب الوفاء الأعظم لناديه لمدة 25 سنة، وحمل رقم 10 طول حياته، وهو فرانسيشكو توتي».

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