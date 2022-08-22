آخر موعد للتقديم بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل

مع زيادة الإقبال على التسجيل للالتحاق بالجامعات، وتيسيرا على الطلاب قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، وأعلن آخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

وكشفت الوزارة في بيانها، عن آخر موعد للتنسيق في المرحلة الثانية، إذ يجرى غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الحالي.

آخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية

ويأتي قرار مد باب التقديم لتنسيق المرحلة الثانية، حرصًا من وزارة التعليم على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الإلكتروني حتى الآن، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

يذكر أن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن اليوم الاثنين أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتيسيرا على الطلاب جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق

الدخول على موقع التسجيل في التنسيق من هنــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

التأكد من البيانات الخاصة بالطلاب، والتي تشمل الاسم والمجموع والتخصص، الإدارة التعليمية.

سيظهر لك قائمة الرغبات السابقة، ويسمح للطالب تعديل الرغبات.

وعند تسجيل الرغبات يجب مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تتطلب ذلك.

الضغط على خيار حفظ الرغبات.