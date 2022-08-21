تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022.. وخطوات التسجيل

آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، من الكلمات التي ارتفعت عليها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق التسجيل وتعديل الرغبات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العام للعام الجاري.

وفي هذا السياق، يعرض «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التعليمية التي تنشر للطلاب وأولياء الأمور على مدار اليوم، آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، وخطوات التسجيل، وفق البيانات السابقة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

وفق المعلن من وزارة التعليم العالي، فإن آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 لتسجيل أو تعديل الرغبات هي غد الاثنين الموافق 22 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

أتاحت الوزارة للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى من المجموع 246 درجة للشعب العلمية سواء علوم أو رياضة و238 درجة للشعبة الأدبية، إمكانية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب أو أولياء الأمور تسجيل الرغبات من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التسجيل في التنسيق من هنــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

التأكد من البيانات الخاصة بالطلاب، مثل اسم الطالب والمجموع والتخصص، الإدارة التعليمية وغيرها.

سوف يعرض الموقع قائمة الرغبات السابقة، ويسمح للطالب تعديل الرغبات أو ادخال الرغبات.

ويجب أن تسجل الرغبات مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك والتي يجب أن تكون 75 رغبة حتى يجرى قبول الاستمارة، ويعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها، ويجب عليك حفظ الرغبات وتعديلها حتى الموعد المحدد.