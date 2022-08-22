موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة.. تعرف عليه

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العملي والمشرف على التنسيق أن نسب تسجيل الرغبات من قبل طلاب الثانوية العامة 2022 هي الفيصل الرئيسي في تحديد موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 أو مدها يومًا إضافيًا، كما حدث في تنسيق المرحلة الأولى، لافتا إلى أن قرار مد تسجيل الرغبات، قرار وزاري.

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه وفقاً للخريطة الزمنية لـ تنسيق الجامعات التي أقرتها وزارة التعليم العالي فإن اليوم هو موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 وآخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة، موضحاً أن عدد المسجلين للرغبات تجاوز حتى الآن الـ 195 ألف طالب وطالبة بمختلف الشُعب.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات الحكومية، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل رغباتهم وفقاً للضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.