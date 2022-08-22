موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بعد 72 ساعة من غلق التسجيل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لم يتم تحديده حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الكشف عنها بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة، إثر انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمالها بشأن الحصر والتوزيع، مؤكداً أن عملية تسجيل رغبات المرحلة تسير بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن العمل بمعامل تنسيق المرحلة الثانية 2022 يسير بانتظام وهناك استعدادات مكثفة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد شكاوى أو مشكلات بشأنها حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة أعمال التسجيل لرغبات الالتحاق بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.