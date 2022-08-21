تعرف على موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022

تستعد وزارة التعليم العالي لإغلاق تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، في تمام الساعة الـ 7 من مساء غد الاثنين الموافق 22 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق، والتي انطلقت منذ 18 أغسطس، وتستمر على مدار 5 أيام، استعدادا للعام الجامعي الجديد 2022- 2023.

خطوات تسجيل تنسيق طلاب المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022

وتنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، مفتوح للطلاب بحد أدنى 246 درجة للقسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة و238 درجة للشعبة الأدبية، بالخطوات التالية:

- الدخول على رابط التنسيق من هـنـــــا

-إدخال رقم الجلوس للطالب

- إدخال الرقم السري للطالب (وهو الرقم المسجل على شهادة الثانوية العامة الموجودة في ملف الطالب بعد سحبه من المدرسة).

- كتابة الرغبات المتاحة من بين الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد، علما بأنه متاح للطالب تسجيل 75 رغبة، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- متاح للطالب تعديل الرغبات من قبل الطالب عدة مرات على الموقع، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على موقع تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، إذ يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

كليات المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التعليم العالي إن الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، تصل إلى 426 كلية للقسم الأدبي، فيما يصل إلى 1032 كلية للقسم العلمي (علوم ورياضة).

من بينها كليات التربية والسياحة والفنادق، والآداب والحقوق انتظام وانتساب موجه للقسم الأدبي، كليات الطب البيطري، كليات ومعاهد التمريض، كليات العلوم، والجامعات التكنولوجية للعلمي.

عدد طلاب المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، في التنسيق، 269.202 طالبا، للقسم الأدبي والعلمي بشعبيته العلوم والرياضة.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى صباح اليوم الأحد 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني.