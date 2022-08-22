جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب خردة بأكثر من نصف مليون جنيه

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة في نويبع، برئاسة حمدي الشعراوين مدير عام الجمرك من ضبط كمية من الخردة المعدنية، بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بحظر تصدير الخردة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط تهريب خردة معدنية

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، اشتبه رجال الجمارك في مشمول البيان الجمركي الصادر رقم 313 لسنة 2022 والمحمل على السيارة رقم 60/74523 أردن، وشكّل محمود حمزة مدير الجمرك، لجنة جمركية برئاسة حرم عبدالمقصود مدير إدارة الصادر، ومحمود عبدالجابر مأمور حركة الصادر، ومحمد السعيد حجازي مدير إدارة المكافحة، ومحمد سيد الأهل بالأمن الجمركي، وعصام فاروق مدير التعريفة؛ لمعاينة المشمول.

وتبين وجود 3 طرود بكر ملفوف عليها كابل معدني مستعمل بوضوح بوزن 25 طنا و640 كيلوجراما، ويعد من أصناف الخردة المحظو تصديرها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 564 ألفًا و80 جنيهًا.

تحرير محضر جمركي

وقرر حمدي الشعراوي مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022، وحرره محمود صالح بالشؤون القانونية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.