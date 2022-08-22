«حياة كريمة»: أنهينا 50% من مشروعات المبادرة في قنا بإنجاز 596 مشروعا

كشف محمود ياسين، منسق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة قنا، آخر تطورات مشروعات المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، إذ ذكر أن المبادرة تعمل في 5 مراكز بالمحافظة، وتقوم بالعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في 88 قرية و480 نجعًا وعزبة، فضلًا عن أنها تستهدف الوصول لتنفيذ 994 مشروعًا خدميًا بأنحاء القرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم الانتهاء من إنجاز 596 مشروعا من المشروعات المحددة، والعمل يجري على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من المشروعات في المدة المحددة لها.

المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في المحافظة متنوعة

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في المحافظة متنوعة، منها خدمية وتعليمية وصرف صحي وإرشاد أسري، فضلًا عن مجال الشباب والرياضة، وغيرها في إطار تطوير الحياة داخل هذه القرى، فضلًا عن المشروعات التي تخدم كل مواطن مصري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تلك المشروعات تخدم مليون ونصف مليون مواطن بأنحاء القرى في محافظة قنا، حتى تصل كل الخدمات لمستحقيها بمحافظة قنا.

الجميع يعمل بقوة من أجل الانتهاء من المشروع في موعدها

وأوضح منسق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة قنا، أن الجميع يعمل بقوة من أجل الانتهاء من المشروع في موعدها، فالمشروعات تخدم جميع المواطنين، بجميع الأعمار، وتم الانتهاء من حوالى 50%، من المشروعات، وجار العمل في باقي المشروعات لـ الانتهاء منها، فهناك إنجازات عديدة ومشروعات كبرى شهدها الصعيد والريف المصري، بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التي أضاءت أنور الصعيد وقرى مصر بإنجازاتها الكبيرة، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية دائمًا.